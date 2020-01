La SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato è stata semi-distrutta dalla sconfitta del Leicester nel suo stadio. Praticamente il novanta per cento di voi aveva dato fiducia a Vardy e compagni, quella è stata la trappola più grande della giornata. Anche il gol di Cagliari-Milan se ne è portati appresso tantissimi. Ma i bravi ci sono stati, a cominciare dal migliore.



Che è stato FUFFA con un ottimo terno a quota 12 contro 1. Eccolo di seguito.









LAZIO 1



INTER X



TOTTENHAM 2









Alla cassa sono andati anche IL PAGANTE (quota 5,2) con Cagliari 2, Bordeaux X2, Tottenham 2 e CARMINE D'ONOFRIO (quota 4,41) con Chelsea over 1,5, Leicester over 2,5, Manchester United over 2,5, Wolverhampton over 1,5.









La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica è il gran giorno di GIANLUCA MAGNANTI che ne mette in fila tre una più bella dell'altra. La prima e la più corposa è a 16 contro 1, eccola



ROMA gol



FIORENTINA 1



SAMPDORIA gol



UDINESE 1



VERONA gol









Poi arrivano due quote 8/1 (Psg over 3,5, Verona gol, Roma Var si) ed ecco la seconda (Roma Var si, Psg rigore si). Insomma tre bolle da 32 contro 1 in tutto non vi sembreranno poco no?



Dinamite91 fa il botto con il risultato esatto di Roma-Juventus più il gol di Ronaldo a 15,4 contro 1! Infine tocca a Matt16 andare in prima pagina con la quota a 13/1 del risultato esatto di Roma-Juventus: ottima!



Insomma un week-end mica male. Il Mister, cioè io, toppa una quaterna a 19 volte la posta (sic!) solo perchè Palacio (Bologna) vive la peggior giornata della sua carriera buttando all'aria quello che è impossibile fallire davanti a Sirigu (Torino). Va bene, l'anno nuovo è appena cominciato, ci si riprova!