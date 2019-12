Non so proprio quanto tempo fosse che in una SFIDA A MISTERPALMIERI non ci fosse nemmeno un vincitore... Il sabato ha mandato tutti a vagabondare sotto ai lampioni: troppe le sorprese o le sorpresone che hanno procurato trappole a ogni angolo di strada. Napoli, Leicester, Chelsea soprattutto ma anche Marsiglia, Barcellona ecc ecc. E quindi lo zero assoluto, anche per il vostro Mister.







E la SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica? Nulla di nulla! Il Milan vincente (o gol oppure over), l'Inter riagganciata nel finale, il Manchester United che fa pari, l'Arsenal-gol, la domenica delle francesi... Tutto nella polvere, nessuno di noi è riuscito nell'impresa! Si è avvicinato moltissimo il grande Luano ma l'ambo di pareggi Fiorentina e Salernitana, dopo che il giovane viola si era inventato la galoppata del gol, è stato buttato alle ortiche dal gol finale dei campani, vittoriosi per 3-2...



Questa non era MAI successa, due giorni consecutivi senza vincitori! Ma tutte le trappole che sono scattate era davvero difficile evitarle. Andiamo verso una settimana fiammeggiante, già al lunedì. Poi addirittura il Clasico spagnolo al mercoledì insieme a Sampdoria-Juve e Brescia-Sassuolo, Fiorentina-Roma al venerdì e tutto quello che rimane prima di andare verso i regali sotto l'albero. Aspetto ad augurarvi il miglior Natale possibile, a tutti voi e alle vostre famiglie. C'è tempo.