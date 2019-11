Non voglio parlare di quello che sta succedendo in questa rubrica perché lo sapete benissimo: quando passa il momento bisogna afferrarlo e tenerlo più stretto possibile...



Eccoci a un'altra SFIDA A MISTERPALMIERI: questa è con i baffi a penzoloni perché ci sono tre partite italiane che fermeranno anche i tifosi neutrali, tutti allo stadio o alla tv. Prima però inviate i vostri consigli, ricordando bene che devono riferirsi solo a gare del giorno e avere la quota finale.



Torino-Juve fa impressione. Al momento più al Toro: Mazzarri potrebbe persino giocarsi il posto se... Io sono certo che non si potrà vedere la squadra macilenta e senza cazzimma stravolta dalla Lazio. Così come non si potrà vedere un altro attacco bianconero che crei occasioni soltanto per buttarle via. Gol.



Roma-Napoli è diventata qualcosa di nuovo. A memoria non ricordo due squadre (importanti) che arrivino allo scontro diretto dopo essersi pesantemente lamentate con l'arbitro come è capitato mercoledì. Sono però in buon momento, nonostante i cocci degli infortunati. Gol anche qui.



Bologna-Inter è la terza bella sfida. I nerazzurri hanno il fiato corto, almeno così è sembrato a Brescia. Sinisa invece ha i suoi che corrono come fossero una prima liceo. E segnano spessissimo. Siamo al terzo gol del giorno.



La cinquina la arronziamo con le amatissime inglesi. Il City riceve il Southampton in uno snodo che dovrebbe finire presto e dar modo a quelli forti di schiacciare quelli deboli (handicap di due gol vuol dire vittoria con almeno tre gol di differenza); il Watford è la brutta copia dell'Udinese in un momento che le accomuna, il Chelsea invece no, se togliamo lo scivolone di EFL con lo United arrivava da sette vittorie sette, compresa la Champions. Vittoria esterna senza se e senza ma.



Per arrotolarci qualcosa anche negli altri campionati, sperando di non fumarcela, una quaterna tra Bundesliga e Liga. I tedeschi vivranno una giornata all'insegna delle reti (o almeno questo dovrebbe succedere a Francoforte, over 3,5o, Brema e Berlino, over 2,5).



A Siviglia, nella Liga spagnola, tutto diverso. PARTITONA A SCACCHI, pochi gol.



NB Occhio al meteo, se vedete che è previsto il maxi-diluvio potete anche astenervi, non è che il medico...







I CONSIGLI DEL SABATO







Torino-Juventus gol (quota 1,97)



Roma-Napoli gol (1,54)



Bologna-Inter gol (1,70)



Manchester City-Southampton 1/handicap 2 gol (1,72)



Watford-Chelsea 2 (1,68)







e inoltre







Francoforte-Bayern over 3,5 (1,94)



Brema-Friburgo over 2,5 (1,66)



Union Berlino-Hertha over 2,5 (1,82)



Siviglia-Atletico Madrid under 2,5 (1,57)







La cinquina vale 14,9 volte la posta escluso il bonus, la quaterna vale 9,20 volte la posta