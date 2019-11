Altro che SFIDA A MISTERPALMIERI, questa è LA SFIDA DELLE SFIDE! Quattro partite che se si potesse dovresti prendere l'aereo personale e spostarti di stadio in stadio. Perché da vedere ce ne sarà, o come ce ne sarà...



Ho detto quattro perché si va fino in Inghilterra, destinazione Manchester, la sponda del Pep. Che ancora ci ricordiamo infuocato contro un Klopp sorridente con i tre punti nella tasca. Questa volta a sfidare il Guardiola assatanato arriva Lampard con la sua banda di ragazzi e di bravi calciatori. Per me potrebbe essere un massacro, troppo indiavolati i "cittadini" per farsi scappare questi tre punti. Mi gioco addirittura l'handicap, l'ultimo precedente in quello stadio - l'Etihad - finì 6-0 con un Sarri annichilito.



Ma torniamo nei nostri confini, dove Atalanta-Juventus è un bel panorama. Anche se va detto chiaramente che la prima in classifica sta giocando male. Per vincere a Bergamo non basta, deve esserci molto di più. La Dea non è certo quella dello 0-0 di Marassi con la Samp, brutta partita finita così solo perché Irrati non fischiò un'espulsione (solare). Se si rivedrà l'Atalanta di qualità, quella che si è sempre vista tranne che a Napoli, contro il Cagliari e a Genova, allora l'imbattibilità della Juve sarà in discussione. Combo con doppia e gol, non vedo clean sheet. Le ultime due con la Juve fuori casa finirono 3-0 in Coppa Italia e 2-2 in campionato, con nerazzurri da Festival.



L'avversaria (per lo scudetto?) calcherà la pelouse del Torino per un intenso Mazzarri-Conte. Già basterebbe Belotti per dire che si rischiano punti pesanti. Le ultime due in quello stadio furono due vittorie granata, 1-0 e Inter scornata. A maggior ragione non vedo zeri nella casella dei gol segnati, in campo c'è gente che può lasciare segni sulla pelle altrui.



Poi Milan-Napoli. Epperò... Qui Ancelotti si è scelto l'arbitro (è una battuta, ovvio) portando Rizzoli a designare Orsato, cui il tecnico porta tutto il rispetto possibile e un po' di più. Partita-brivido sul serio, qualsiasi sconfitta di qualsiasi tipo aprirebbe falle importanti in due gruppi che stanno barcamenandosi e non più. Tra molti "casini", diciamola così. Vedo la qualità del Napoli avere il sopravvento. Ma ogni vostra "contraria" ha un senso, come non scriveva e cantava Vasco Rossi.



PS Mi raccomando, i nostri più affezionati velociraptor sanno che bisogna mettere la quota alla fine della bolla postata, pena l'annullamento. Ma c'è tanta gente nuova che entra: glielo ricordiamo qui. Sfidate sfidate: il MisterPalmieri sta qui per quello.





I CONSIGLI DEL SABATO







Atalanta-Juventus 1X gol (quota 2,40)



Torino-Inter gol (1,77)



Milan-Napoli 2 (2,28)



Manchester City-Chelsea 1 handicap (2,13)







La quaterna vale 20,6 volte la posta