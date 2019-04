SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica molto pepata. Per battervi prendete le partite del giorno, le quote del giorno e regalateci un sogno dei vostri. Io intanto ci ho provato.



Mi piacciono le vittorie di Torino e Sampdoria. Molto. Con quote che sembrano razzi. Milan e Lazio hanno giocato una semifinale di Coppa Italia che lascia scorie pesantissime. Il Toro è di acciaio e ritrova il Gallo, la Samp torna dalla più brutta partita del campionato, a Bologna, e vuol far vedere che il suo torneo non è finito in quel pomeriggio.



Mi piace la vittoria del Napoli a Frosinone. E' vero, sarà un'amichevole ma proprio per questo chi è può forte non può lasciare altri punti per farsi schernire pubblicamente. A Ferrara piomba un Genoa che si è tenuto Prandelli dopo il vertice che ha allontanato l'ombra (?) di Ballardini. La Spal va che è un piacere ma non credo che avrà la cazzimma che i rossoblù troveranno in ogni dribbling.



Puntata importante anche in Premier League, dove il Chelsea di Sarri va in casa di un Manchester United che ormai ha la consistenza del formaggio che si spalma sul pane. La doppia per i blues è tutto tranne che un'invenzione. L'altra sera la faccia di Solskjaer sembrava un quadro: "L'urlo".







I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Torino-Milan 1 (quota 2,92)



Sampdoria-Lazio 1 (3,05)



Frosinone-Napoli 2 (1,39)



Spal-Genoa X2 (1,52)



Manchester United-Chelsea X2 (1,47)





La cinquina vale 27,6 volte la posta escluso bonus