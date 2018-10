Che bella partita,! I toscani li ho visti a Frosinone e in casa con la Roma. Con Andreazzoli non mollano mai. Della Juve bisogna dire pochissimo, l'episodio col Genoa vale meno di zero, è tutto in un rimbalzo fasullo del pallone. Vinceranno ma dovranno spremersi.è un altro bel capitolo della giornata, entrambe arrivano dall'aver gettato punti dalla finestra. Qui bisogna fare tutto il contrario perché l'avversario è ispido, un passo falso e la partita si perde. Non credo che buttino al vento unche non è "accio" per niente.L'vista contro Ventura è da Europa League, quando i bergamaschi girano girano fortissimo. Ecco perché trovate questa quota con unche è andato a vincere a San Siro e sta facendo molto più del suo. Ma la Dea ora recupererà molti punti, è la squadra del giorno, segnatevela.Inc'è una partita che potrebbe anche essere una non-partita. A Liverpool il Cardiff incontra la sua terza big di fila in trasferta, col Chelsea perse 4-1 e col Tottenham 1-0. Con questi "rossi" che si divertono ad andare in porta, con Klopp che si spappola dalle risate io vedo una squadra che gioca un calcio con le bollicine. Serve dal 3-0 in su ma non c'è da avere paura. E quell'1.83 fa gola sul serio.Le altre me le aspetto da voi che sabato e domenica siete andati fuori dalla buca (Raffaele Ferri non fu fortunato, all'ultimo secondo con Icardi...). Quindi fatemi esultare con qualche bell'invenzione. Mi raccomando: SOLO partite di sabato e METTETE la quota finale, va in prima pagina lunedi' chi totalizza il meglio!Empoli-Juventus 2 (quota 1,30)Atalanta-Parma 1 (1,41)Torino-Fiorentina X (3,35)Liverpool-Cardiff 1/handicap 2 gol (1,83)La quaterna vale 11,2 volte la posta