SFIDA A MISTERPALMIERI molto molto atipica. I rinvii di alcune partite del campionato italiano dovuti al coronavirus impongono una nuova rubrica che lasci da parte le nostre partite che dovessero comunque giocarsi. E quindi una partita di Bundesliga e due di Liga: ci potrebbero comunque a una superquota, non impossibile.



Il via con Wolfsburg-Mainz ed il suo over 2,5. Le trasferte del Mainz sono conosciutissime: hanno una media gol di 4,27 gol a partita! In sei delle undici fin qui disputate ci sono stati addirittura più di un 1,5 gol di media nel primo tempo... E quindi, nonostante l'Europa League dei padroni di casa (Malmo), l'over 2,5 è una base assoluta.



Passiamo nella Liga dove l'Atletico Madrid ha appena fatto l'impresa di battere il Liverpool e sta cercando di mandare a memoria la maniera per portare a casa la più regale delle qualificazioni. Nel frattempo arriva il Villarreal, a solo due punti di distanza dai colchoneros. All'andata fu 0-0 e stiamo parlando del 6 dicembre, pochissimo tempo fa. Probabilmente la ripetizione di quel risultato oppure di un altro pareggio non renderebbe amara la domenica di entrambe, soprattutto perchè Simeone sr. adesso ha altro a cui pensare.



Chiusura di un superterno con Valladolid-Espanyol, con i catalani che tornano da una scoppola orrenda presa in Europa League, dai "pazzi" del Wolverhampton. Dalla stagione 2002/2003 il Valladolid non perde in casa quando si presenta l'Espanyol: finora sono stati tre successi e cinque pareggi. Se il rovescio europeo non avrà terminato il suo infausto effetto, niente di più facile che i padroni di casa mantengano questa lunga imbattibilità con l'avversario impinguando il carniere con la quarta vittoria di questa mini-serie.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Wolfsburg-Mainz over 2,5 (quota 1,67)



Atletico Madrid-Villarreal X (3,82)



Valladolid-Espanyol 1 (2,74)





Il terno vale 17,4 volte la posta