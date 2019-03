SFIDA A MISTERPALMIERI del SABATO. Ne ho viste di tutti i colori ma questa ancora non mi era mai capitata, in anni di onorato servizio, Ha vinto EDO77 ma è come ha vinto che stupisce. Tutte vittorie casalinghe di "squadrette" inglesi, quelle che se non le conosci a memoria fai difficoltà a capirne una. E invece il nostro amico si è procurato una grande scommessa, a poco meno di 20 contro 1. Vediamole nel dettaglio.



BURY



SUNDERLAND

PORTSMOUTH



LUTON



MILTON KEYNES



MANSFIELD



SOLIHULL MOORS



Se me l'avessero detto prima, avrei sbattuto gli occhi. E invece ha avuto ragione lui, l'"eroe". Che oltretutto ha battuto sul trasguardo un altro grandissimo, PEPPE_RADON, che ha inventato dal nulla una sontuosa quaterna a poco meno di 17 contro 1. BRA-VIS-SI-MI!







Passiamo alla DOMENICA. Dove EDO77 si è ripetuto con una giocata molto più contenuta ma assolutamente interessante, a 4,49 contro 1. Eccola



ANVERSA



CHELSEA



SPORTING



LILLA



Stracomplimentoni! La doppietta è da grandissimi, Edo!







PS. Qualche giorno fa avevo detto che non sarei intervenuto su ciò che ha portato alcuni nostri NICKNAME STORICI, che hanno fatto grande questa rubrica, a restarne fuori per alcuni dissapori con altri. Tre parole però le voglio dire: PECCATO, AMICI MIEI.