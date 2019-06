Ennesimo episodio deplorevole legato al calcio: la targa dedicata al compianto campione del Grande Torino Valentino Mazzola posta in Via Trento a Nichelino, in provincia di Torino, è stata brutalmente vandalizzata. Ignoti infatti hanno fatto sparire il toro rampante che campeggiava sulla targa, vicino al nome del capitano dei granata: l'amministrazione si è impegnata a riparare allo sfregio del piccolo monumento dedicato al numero dieci degli Invincibili.



ENNESIMO EPISODIO - La targa era stata inaugurata appena un mese fa, lo scorso 11 maggio: dopo 26 giorni alcuni vandali lo hanno rovinato, staccando il tradizionale simbolo e rovinando l'installazione. Un altro sfregio al Grande Torino, dopo gli striscioni del derby 2014 e l’installazione in ricordo della tragedia di Superga distrutta lo scorso anno a Borgaro.