Sfuma Gudmundsson, ma verso il Genoa l'Inter può sorridere: non gioca l'islandese. Un recupero e un dubbio

L’attesa è quasi finita, meno di 48 ore e l’per la prima partita di campionato. Inzaghi può sorridere, l’infermeria non è svuotata del tutto ma rispetto alle iniziali sensazioni, il tecnico nerazzurro può ritenersi soddisfatto per aver recuperato un uomo importantissimo come. Non ce la faranno de Vrij e Zielinski, ma a Marassi i nerazzurri si presenteranno con la formazione tipo e ricambi a sufficienza.Dall’altro lato, invece,. L’Inter incassa così sia una bella che una brutta notizia: da un lato possono essere felici di affrontare il Genoa privo di uno dei suoi punti di forza, dall’altro dovranno però. Il bicchiere è sicuramente più vuoto che pieno. D’altronde il tentativo di inserimento dei nerazzurri nella trattativa era stato piuttosto fiacco,. Insomma, un 6 al Superenalotto. Senza considerare che Arnautovic pare avrebbe anche declinato immediatamente la possibilità. Ad Appiano sono insomma finiti “schiavi” di un’operazione folle cui mai avrebbero dovuto pensare, quella che ha indotto l’Inter a investire 10 milioni di euro per un 34enne che già a Bologna aveva avuto problemi di natura fisica. Almeno Thiago Motta ha valorizzato Fabbian, che era stato inserito nell’operazione.

Ingoiato il boccone amaro, Inzaghi si presenterà a Genova con la formazione dei titolarissimi, anche se il tecnico nerazzurro ha un bel dubbio da sciogliere:. Bisseck è chiaramente tra gli uomini più in forma di tutta la rosa e privarsi di lui in questo momento potrebbe non essere una grande mossa. Ma alle spalle ci sarebbe Pavard, non uno qualsiasi.