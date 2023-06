SG SOCCER, il più noto creator & mental coach sportivo con oltre 3 milioni di seguaci complessivi sui social da vita all' “SG SOCCER SUMMER CAMP”, il primo campus internazionale calcistico che si terrà dal 2 al 14 Luglio presso lo stadio Curotti di Domodossola.



SG Soccer ha da sempre dato grande rilievo alla solidarietà ed all’inclusione attiva, ed è per questo che per l’edizione estiva dell’Sg soccer camp di quest’anno fondamentale sarà il sostegno e la collaborazione con INSUPERABILI, onlus di cui è testimonial Giorgio Chiellini, nonché scuola di calcio dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che utilizza l’attività calcistica come strumento di socializzazione e integrazione. Uno speciale progetto d’inclusione che troverà anche nel camp estivo di Sg sogger un’accoglienza strepitosa.



Le sorprese non finiscono qui … SG SOCCER SUMMER CAMP ospiterà personaggi famosi e Influencer del mondo sportivo, che interagiranno con i ragazzi regalando loro un’esperienza irripetibile, vivendo con loro momenti magici di sport ed emozioni allo stato puro. Nelle scorse edizioni hanno già partecipato Gli Autogol , Il boss del freestyle, i PirlasV, Sergej, Skillscrew, Fedfreestyle e molti altri.