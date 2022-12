l sottosegretario alla Cultura ha dichiarato al quotidiano La Repubblica:L'iter è già partito, a breve lo firmerà il direttore generale del ministero."Sarà un vincolo di tutela storico relazionale, articolo 10 del Codice dei beni culturali, che non riguarda l'età del monumento maFaccio un esempio: se viene realizzato un brutto monumento dedicato a Falcone e Borsellino nessuno può buttarlo giù neanche dopo dieci anni. La sua forza è la memoria, quello che quel monumento significa per la collettività, un valore immateriale che va rispettato e tutelato a prescindere dalla bellezza dell'opera.personale. Ho semplicemente interpretato una istanza molto ampia, appoggiata sia da destra che da sinistra. C'è un documento dell'Associazione gruppo verde San Siro che spiega tutto chiaramente; solo che ai tempi la sovrintendente non seguì le indicazioni per mancanza di rigore.: come sottosegretario posso dare un'indicazione politica che legittima l'azione di una sovrintendenza".