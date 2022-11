. Così aveva tuonato Vittorio, Sottosegretario alla Cultura, con l'intento di proteggere lo stadio Meazza dal progetto che ne vuole l'abbattimento per erigere un nuovo impianto. Il sindaco di Milano,, promotore del progetto nuovo stadio, ha indirizzato al Governo Meloni una lettera in cui ribadiva la non vincolabilità di San Siro , sostenuto anche dai comunicati di. Nella missiva il primo cittadino meneghino indirizzava anche una frecciata a Sgarbi, chiedendo quali deleghe abbia.lo stesso Sgarbi ha avuto modo di replicare parlando a TgCom24: "Sala ha avuto una risposta da parte di tutto l'arco politico: è un errore, il vincolo c'è, non mi si possono venire a chiedere le deleghe., perché rappresenta un bene emotivo e simbolico. Io ho indicato che il vincolo non è legato al monumento soltanto, ma anche a ciò che rappresenta.. Sala ha voluto intimidire, ma il suo gesto è caduto nel vuoto. Ha sbagliato indirizzo. Stia sereno, non faremo nulla di male ma salveremo un monumento dalle volontà speculative che lo minacciano".