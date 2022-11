Come si legge nel comunicato ufficiale dell'Inter, "Matteo Darmian si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di lunedì mattina.



Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane".



Darmian salterà i match con Bologna e Atalanta, e tornerà in campo per la ripresa del campionato, a gennaio.