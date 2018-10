con la maglia del club campione di Germania e vincitrice 5 volte della Coppa dei Campioni/Champions League dopo il percorso nel settore giovanile; si trattava di, preceduto due anni prima da David Alaba e Sandro Wagner, mainterno. Un serbatoio che però negli ultimi anni è tornato a produrre talenti, l'ultimo dei quali risponde al nome di- Sarà colpa del caso, che non tutti gli anni ti regala giovani giocatori già pronti per un livello di competizione molto più alto, sarà colpa di una politica societaria cambiata, in linea con quegli degli altri top club europei, ma quando la classe e la qualità emergono in modo chiaro è difficile non accorgersene. Tanto più se sulla panchina della prima squadra hai la fortuna di trovare un vecchio lupo di mare e grande conoscitore di calcio come, come spesso gli accade con le nazionali giovanili tedesche., doti che un giorno potrebbe godersi in prima persona il ct dell'Albania Christian Panucci. I genitori del ragazzo, di origini kosovare ma nato a Monaco di Baviera, arrivano da lì e questo potrebbe essere un fattore al momento della scelta. Ad oggi, ha disputato un match soltanto con l'Under 20 tedesca, ma Buahi, ct dell'Under 21 albanese, è pronto a giurare che Shabani è intenzionato a rispondere al richiamo delle sue radici.- Col Bayern Monaco invece, con cuitra le altre, non ha avuto altre occasioni col nuovo tecnico Niko Kovac, che lo vide esordire tra i grandi, ma da avversario, ancora alla guida dell'Eintracht Francoforte., illuminati anche dalle parole di elogio spese nei suoi confronti da Heynckes e dal ds Salihamidzic,, un altro centrocampista partito dal vivaio prima di diventare un simbolo del club di Sabener Strasse. La scorsa primavera Shabanie nel suo futuro sembra esserci una cessione in prestito per acquisire esperienza e consacrarsi prima di ripresentarsi al Bayern con più certezze., anche in occasione dei match di Youth League (2 gol in 3 presenze per lui),