Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, parla a la Gazzetta dello Sport, raccontando la sua sull’esperienza in Ucraina: “Ciao Champions, ma non cambio idea. Così costruisco lo Shakhtar di domani. Non siamo ancora pronti per giocare in Europa come voglio io, ma punto a vincere il campionato e a portare avanti il progetto. Allenare questa squadra significa dover vincere, ma questa consapevolezza non mi toglie il sonno e non sento la pressione. Anzi, sento quella di dare rapidamente un'organizzazione alla squadra. Difficoltà più grandi? La lingua, i viaggi lunghi e le partite ravvicinate. Il Bernabeu? Volevo proporre lo stesso calcio che mi ha portato lì”.