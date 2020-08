Dodò, esterno brasiliano dello Shakhtar, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter.



SULL'INTER - “Durante questa settimana abbiamo studiato molto bene l’Inter. Secondo me siamo pronti a questa sfida. Non è la difesa il primo problema dell’Inter, anzi l’attacco ci creerà molti problemi quindi dobbiamo stare attenti. Ma ci siamo preparati molto bene”.



SULLA FINALE - “Si parlerebbe di un momento pazzesco, di grande gratitudine per tutta la squadra. Ma già la semifinale è un grande merito, poi domani faremo tutto ciò che possiamo fare per andare in finale e scrivere questo giorno nella storia".