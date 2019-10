Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, parla della vittoria arrivata in extra time continuando a elargire complimenti alla sua squadra: “E’ stata una vera battaglia, strategica, sottolineo il gioco bellissimo della mia squadra, abbiamo fatto tutte le sostituzioni per rafforzare l’attacco, dovevamo vincere dal punto di vista strategico e l’abbiamo fatto, l’Atalanta ci ha creato tanti problemi nei primi 15’”.



IL RIGORE - “Non ho visto la registrazione e non ho parlato col difensore, grazie che me l’avete detto così posso congratularmi col portiere che ha fatto una bella parata su Ilicic”.



ESPERIENZA - “La nostra squadra ha più esperienza in Champions, abbiamo avuto pazienza e abbiamo saputo gestire i problemi, sapevamo che prima o poi avrebbero esaurito le energie. Siamo contenti per questa prima vittoria, stiamo vivendo un periodo complesso tra diverse sedi. Noi abbiamo ritrovato il nostro gioco prima di aver subito gol”.



STRATEGIA - “La strategia che ho scelto era quella di controbattere l’attacco dell’Atalanta che gioca molto dall’ala verso il centro, quindi abbiamo creato tre triangoli che coprivano ala e centro e avevamo bisogno di centrocampisti forti che facessero pressing come Patrick e Kovalenko”.



ATALANTA - “Noi ogni giorno impariamo qualcosa, anche durante questa partita abbiamo imparato qualcosa dall’Atalanta e ne faremo tesoro. I primi 15’ era decisamente più forte, ma poi lo è diventato lo Shakhtar, anche se nella ripresa lo è stata ancora l’Atalanta, è stata una giostra, una grande partita tattica e strategica tra due squadre molto forti, abbiamo vinto perché avevamo questa voglia irrefrenabile di farlo”.