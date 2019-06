Lo Shakhtar Donetsk si è rassegnato a perdere Paulo Fonseca, che diventerà il prossimo allenatore della Roma. Il profilo preferito per la sostituzione, secondo il quotidiano portoghese A Bola, è Quique Setien, artefice del ritorno del Real Betis in Europa qualche anno fa e in passato accostato anche alla panchina della nazionale spagnola.