Marlon lascia il Sassuolo per lo Shakhtar Donetsk, dove ritroverà Roberto De Zerbi. Queste le parole del centrale brasiliano al sito degli ucraina: "Sono felicissimo. E' un onore essere allo Shakhtar, mi sento come un prescelto. Ringrazio tutti per l'accoglienza calorosa. Questo club ha la mia stessa filosofia e uguali obiettivi. Inoltre amo la filosofia di gioco dell'allenatore, sono qua per dare una mano e aiutare la squadra. Il ritrovare De Zerbi sarà un vantaggio? Sarà un vantaggio per me e per l'intera squadra. Io conosco già le sue idee di gioco e posso trasmetterle ai compagni. Ho sempre seguito lo Shakhtar per i tanti brasiliani in rosa, spero di lasciare il mio marchio nella storia del club"