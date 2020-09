Anche per le formazioni italiane riparte il calcio giocato, quello vero, con partite ufficiali che mettono in palio punti o qualificazioni. E la prima squadra chiamata a un test da dentro o fuori è il Milan che si giocherà questa sera a Dublino il passaggio del turno nel secondo turno dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Una gara secca ad eliminazione diretta che nasconde molte insidie e che la formazione allenata da Stefano Pioli dovrà affrontare in parziale emergenza sia difensiva, con Romangoli e Musacchio out e Duarte non al meglio, sia in attacco dove ci sarà Zlatan Ibrahimovic ma non Rebic (squalificato) e Leao (in quarantena per il coronavirus).



DOVE VEDERLA - ​Shamrock Rovers-Milan, calcio d'inizio ore 20.00 al Tallaght Stadium di Dublino sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. In caso di superamento del turno il Milan affronterà il terzo turno preliminare contro i norvegesi del Bodo/Glimt o i lituani dello Zalgiris Vilnius e in caso di ulteriore superamento del turno ci sarà il play-off finale per l'accesso ai gironi.​



PROBABILI FORMAZIONI

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O'Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.