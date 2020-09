è tornato ad allenarsi dopo aver saltato le ultime amichevoli contro Vicenza e Brescia per la contusione alla gamba destra rimediata nei giorni scorsi, lo svedese potrà non essere al meglio ma sarà, salvo colpi di scena, regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il preliminare di Europa League con lo, l'unico piano B porterebbe al giovane, ma per quanto il classe 2002 abbia impressionato nelle amichevoli di questo pre-campionato,E che non può correre neanche sul lungo periodo.- Le assenze di Leao e Rebic mettono in evidenza una potenziale lacuna nella rosa rossonera in vista della stagione:. D'altronde l'ex Sporting non è visto da Pioli come una punta centrale ma come un attaccante esterno, Rebic può essere adattato sfruttando la sua rapidità per attaccare la profondità e la sua qualità per aprire spazi agli inserimenti del trequartista, ma il meglio l'ha mostrato partendo da sinistra., nonostante un fisico temprato e la ferma volontà di giocare tutte le partite possibili da protagonista, pensare che possa reggere costantemente il ritmo di una partita ogni tre giorni è quanto meno azzardato. Come sarebbe azzardato poggiarsi sulle spalle di Colombo in caso di assenza temporanea o, ancor di più, prolungata di Ibra. Il piccolo acciacco pre-Shamrock ha fatto suonare un primo campanello d'allarme,: non una priorità al momento, ma nelle prossime settimane i rossoneri potranno valutare le opportunità che presenterà il mercato e identificare un profilo adatto dal punto di vista tecnico ed economico.@Albri_Fede90