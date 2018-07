L'Inter vola in Inghilterra per la quarta gara del precampionato. A Sheffield alle 20.30 (19.30 locali), la formazione di Spalletti affronta i padroni di casa dello Sheffield United, club che milita in Championship. Nerazzurri a caccia del secondo successo dopo quello contro il Lugano, arrivato prima del ko contro il Sion e il pari con lo Zenit San Pietroburgo. Per la prima volta Spalletti schiera Mauro Icardi in coppia con Lautaro Martinez; i due finora non sono mai stati utilizzati insieme. Out Nainggolan e Politano, il tecnico dei nerazzurri sceglie Emmers in coppia con Gagliardini a centrocampo, con Asamoah che dopo aver ricoperto il ruolo di mezzala contro i russi si piazza sulla fascia sinistra nel 4-4-2 disegnato dal toscano.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Sheffield United: Henderson, Baldock, Stevens, Fleck, O'Connell, Basham, Lundstram, Evans, Clarke, Egan, McGoldrick.



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Emmers, Asamoah; Martinez, Icardi.