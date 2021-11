Oggi gli tende la mano: "Ho grande rispetto per Mourinho, il suo arrivo ha dato tantissimo al calcio italiano". Queste le parole di stima di Andriy Shevchenko nei confronti dello Special One durante la conferenza stampa di presentazione al Genoa. Ma non è sempre stato così. Il giocatore ucraino parlò del suo rapporto con il portoghese ai tempi del Chelsea, quando Sheva cominciò la sua discesa dopo aver vinto tutto con il Milan.



FLOP - "Il mio flop al Chelsea fu colpa di Mourinho". Così aveva detto al Daily Mirror Shevchenko nel 2009, quando la sua avventura al Chelsea era ormai terminata. "Era un ottimo organizzatore, attento a ogni dettaglio prima delle partite. Era incredibile. Ma forse avrebbe bisogno di parlare di più con i suoi giocatori", ha proseguito. Il giocatore ucraino era stato pagato ben 45 milioni all'epoca da Abramovich, ma non ha mai rispettato le attese del patron russo. Nella sua biografia Mou però tese la mano: "E' stato uno dei più grandi, purtroppo è venuto al Chelsea dopo il Milan e ha avuto parecchi infortuni".