Andriy Shevchenko commenta a Dazn la sconfitta per 3-1 del suo Genoa sul campo della Lazio: "L'unica cosa davvero positiva è aver fatto gol. Abbiamo provato a giocare la nostra partita, il piano gara era ben fatto e siamo migliorati nella costruzione dal basso, ma purtroppo su su una disattenzione è arrivato il loro vantaggio. La squadra ha cercato di reagire nel secondo tempo e avremmo dovuto concretizzare meglio le buone trame di gioco che abbiamo creato."



COSA LO FA ARRABBIARE - "Alcune situazioni andavano gestite meglio e siamo andati troppo giù al primo vero errore. Per trovare i risultati dobbiamo ritrovare la fiducia."



PORTANOVA TITOLARE - "Gli abbiamo dato una chance in Coppa Italia e ha fatto bene, non so ancora cosa si è fatto (come infortunio, ndr) ma ha dato tanta sostanza e vorrei citare pure Melegoni che è entrato molto bene in campo. Questi due ragazzi stanno crescendo".