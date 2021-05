Il ct dell'Ucraina Andriy Shevchenko è stato ospite della trasmissione di Radio Rai "Radio Anch'io lo Sport" e si è espresso anche sul caso Donnarumma e sul suo imminente addio al Milan: "Ognuno è libero di fare le proprie scelte. È un ragazzo giovane, la sua carriera è appena cominciata e ha fatto molto bene al Milan. Secondo me poteva restare per raggiungere risultati ancora più importanti come la vittoria dello scudetto, poi magari sarebbe potuto andare via in futuro".



Sul suo futuro: "Allenare il Milan? Adesso sono molto impegnato in questo progetto con l'Ucraina, che porto avanti assieme all'amico Mauro Tassotti. Abbiamo fatto un buon lavoro e puntiamo a ottenere un risultato all'Europeo. Un giorno mi piacerebbe guidare un club e sarebbe bello se fosse proprio il Milan".