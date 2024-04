. È l’ultima rivoluzione introdotta da, che da gennaio è il nuovo, fortemente intenzionato a contenere le accuse di parzialità dei direttori di gara e migliorare gli standard del campionato.ed ex ct della nazionale ucraina ha intenzione di sradicare il nodo della corruzione, dopo anni di accuse e scandali su partite truccate: "per ottenere migliori informazioni – spiega Shevchenko, come riporta The Athletic, nella traduzione di open.online – per capire con quali arbitri possiamo lavorare e con quali no. Stiamo iniziando da zero".

Sempre come riporta The Athletic, Shevchenko ha anche intenzione dialle partite. Finora in Ucraina, così come accade nelle competizioni nazionali più importanti come Premier, Liga e Serie A, i designatori scelgono i direttori di gara in base all’importanza della gara e alle valutazioni sulla bravura dell’arbitro.che renda del tutto casuale l’assegnazione delle gare.