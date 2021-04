In un'intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera, Andryi Shevchenko ha ricordato alcuni momenti della sua carriera da calciatore al Milan, come la clamorosa sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool di Istanbul: ​"La ferita sanguina ancora, scrissero che tra il primo e il secondo tempo ci lasciammo andare a festeggiamenti anticipati, tutte balle. Nei primi tre mesi dopo quella sconfitta mi svegliavo gridando nella notte e cominciavo a pensarci. Mi capita di pensarci ancora oggi che sono passati sedici anni".