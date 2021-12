Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus: "Sicuramente prima di venire qui sapevo, visto il calendario, delle difficoltà che avrei trovato. Non mi aspettavo i tanti infortuni che in questo momento di penalizzano tantissimo".



"La Juve è sempre la Juve, una grande squadra con tanti campioni e giocatori importanti - prosegue, come si legge sul sito ufficiale dei rossoblù -. Dimentica in fretta le sconfitte. C'è tanta qualità e Allegri è un grande allenatore, lo dimostrano i numeri. È un motivatore che sa gestire bene il gruppo. Prende il massimo da tutti i giocatori e lo ha dimostrato tantissime volte".