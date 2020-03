Nelle giornate del 14-15-16 marzo 2020 si terrà a REGGIO EMILIA un nuova edizione del www.footballworkshop.it ) con la formula SHORT (5 livelli in 3 giorni).: nella giornata di sabato 14 marzo (dalle ore 10 alle ore 19) sarà spiegato come si osservano i giovani calciatori e come si scrivono le relative relazioni tecniche. Il nostro illustre docente Paolo Greatti l’osservatore ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma, svelerà, in particolare, i trucchi del mestiere dell’osservatore di calcio (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco). Sarà presentato anche il libro “I segreti dell’osservatore di calcio” (Mursia) di JC Cataliotti.nella mattinata di domenica 15 marzo (dalle ore 9 alle ore 13) tratteremo il tema dello studio delle squadre avversarie. In aula, attraverso la proiezione di video di partite di calcio, verranno spiegate le regole da seguire per valutare le caratteristiche tecnico-tattiche di una squadra, immaginando l’aspirante osservatore alle dipendenze di una società e, pertanto, incaricato da quest’ultima di andare a “spiare” i pregi e i difetti delle squadre avversarie. L’osservatore professionista Paolo Greatti, con l’ausilio di mirate e utili slide e tanti video, illustrerà il lavoro dell’osservatore nella veste di “suggeritore” dell’allenatore, partendo dalla sua esperienza diretta sul campo. L’attività dell’osservatore delle squadre avversarie è sempre più gettonata non solo tra i professionisti, ma anche tra i dilettanti. Proporsi alle società con questa ulteriore competenza può creare maggiori chance di crescita professionale. Ma occorre essere preparati sui sistemi di gioco e sulle modalità di redazione delle relazioni tecniche sulle squadre avversarie.nel pomeriggio di domenica 15 marzo (dalle ore 14.30 alle ore 18), come una vera e propria squadra di talent scout, capeggiata dall’osservatore professionista Paolo Greatti e dall’agente sportivo Jean-Christophe Cataliotti, si andrà a visionare una partita del settore giovanile sul campo di una squadra del settore professionistico e i migliori osservatori (che saranno valutati sulla base della qualità delle relazioni tecniche) saranno segnalati ad una società di calcio di serie A (in questa edizione il Parma calcio) per uno stage professionale all’interno del settore giovanile della stessa., nel pomeriggio di lunedì 16 marzo (dalle ore 14.30 alle ore 17.30), Ermes Fulgoni che ha allenato in carriera, oltre a Buffon, portieri come Bucci, Antonioli, Sirigu, Silvestri, Pegolo, Taffarel, Ballotta, Frey e molti altri ancora…l’elenco è davvero infinito, sarà docente indossando i panni del preparatore dei portieri (quelli senz’altro più amati) per allenare (con il suo staff) presso il “suo” campo da calcio in provincia di Parma una decina di promettenti giovani portieri; e sarà proprio in queste ore di formazione che gli aspiranti osservatori dei portieri potranno toccare con mano (seguendo gli allenamenti all’interno del terreno di gioco) i SEGRETI DEGLI ALLENAMENTI e dello SCOUTING DI FULGONI (come si insegna ad attaccare la palla, ad affrontare l’attaccante nell’uno contro uno, la lettura delle traiettorie alte, come preparare atleticamente un portiere e tanto altro ancora).(dalle ore 9 alle ore 13) spiegheremo le basi della match analysis; attraverso la proiezione di filmati e slide verranno illustrate le tecniche per raccogliere i dati di una partita di calcio e per tagliare le immagini da un video master attraverso software gratuiti che tutti possediamo nei nostri PC! Ricordiamo che la figura del match analista è sempre più ricercata nei dilettanti e nei professionisti.A tutti i partecipanti saranno rilasciati 5 attestati di partecipazione (un attestato per ogni livello) + tessera magnetica del Football Talent Scout (personalizzata) + certificato finale. Si ricorda di portare una foto tessera!Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età. E’ un percorso formativo adatto sia per chi muove i primi passi nel calcio sia per coloro che abbiano già maturato esperienze nel settore dello scouting e vogliano affinare le proprie competenze.Chi prenderà parte allopotrà già essere in grado di osservare e relazionare professionalmente giovani calciatori e di proporre la propria candidatura come talent scout a società di calcio e/o ad agenti sportivi. Chi, infatti, avrà preso parte a tutti e 5 i livelli del nostrosarà certificato dalla nostra Scuola comee sarà inserito in unpubblicato sul sito www.footballworkshop.it con la possibilità di essere contattato da agenzie di procuratori e/o società di calcio.