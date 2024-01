Show della madre di Foden, a processo dopo una rissa da ubriaca in discoteca: 'Quando bevo sono un'animale'

La 44enne Claire Rowlands, madre di Phil Foden, centrocampista del Manchester City. è stata ripresa mentre viene ammanettata dagli agenti, dopo essere stata cacciata da un locale in seguito a un'animata discussione con un uomo, alimentata dall'abbondante uso di alcol. al Bentley’s Sports Bar & NightClub, una discoteca di Towyn, nel Galles settentrionale.



ALTRO SHOW - La Rowlands, che ha ammesso di essere ubriaca quando è apparsa davanti al giudice, aveva bevuto tequila e vodka durante una serata fuori con alcune amiche. Le cose sono peggiorate quando la madre di Foden si è scontrata con i poliziotti che nel frattempo erano stati chiamati sul posto: "Dai, cosa ho fatto? Non affrontatemi finché non avete le prove. Sono come un animale quando bevo".