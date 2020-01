Come riportato da Sky Sport, Eriksen ha dato il suo ok anche faccia a faccia alla dirigenza dell'Inter. Il sì del danese è definitivo, adesso le due società con gli intermediari sono al lavoro per trovare l'accordo tra club: l'Inter offre 10 milioni, il Tottenham pretende 20 milioni ma si proverà a chiudere a metà strada per circa 15 milioni.