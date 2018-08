Poche ore alla fine del mercato, Wesley è uno dei pochi a sperare ancora di vestire la maglia della Lazio. Forse in maniera vana: come riporta il Corriere dello Sport, nell’ultimo giorno di mercato tutto può succedere ma sembra vicina la conferma definitiva di Caicedo. La trattativa col Rayo Vallecano non decolla e l’ecuadoregno dovrebbe essere ancora il vice-Immobile. Wesley ha mantenuto la parola data, si è promesso alla Lazio ma rischia di rimanere in Belgio. Tare ha frenato bruscamente, nonostante straveda per l'attaccante: troppo complicato piazzare Caicedo, che alla fine dovrebbe rimanere a Roma.