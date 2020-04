Una storia che ha dell'assurdo. Un uomo, piastrellista residente in provincia di Varese, infatti, ha imbrogliato i carabinieri, fingendosi infermiere e sviando così i controlli. L'uomo, inoltre, ha postato il video su Facebook, ma è caduto nella trappola di un cittadino, che ha avvisato la polizia, denunciandolo. "Mi hanno appena fermato a un posto di blocco dei carabinieri a Turbigo" spiega nel video. "Oltretutto ho pure bevuto. Ho tirato fuori l'asso nella manica. Ho abbassato il finestrino e gli ho detto che stavo tornando da un turno di 20 ore in ospedale, ero infermiere. Mi han fatto il saluto militare e mi han detto: 'Vada pure, grazie per quello che fa per questa nazione'", accompagnato da una risata sarcastica.