Dopo il riscatto del centrocampista Szymon Zurkowski da parte degli azzurri, si scalda l’asse di mercato tra Firenze ed Empoli. L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha cercato di far luce sugli intrecci estivi tra le due squadre, con i viola che potrebbero utilizzare proprio il polacco come pedina di scambio per abbassare i costi.



Visto il lungo infortunio di Gaetano Castrovilli, che come sappiamo dovrà stare ai box almeno fino ad inizio 2023, per rinfoltire il centrocampo di Vincenzo Italiano la dirigenza viola starebbe seguendo proprio uno dei prospetti piu interessanti dell’Empoli di Fabrizio Corsi. Stiamo parlando di Nedim Bajrami, ultima idea di mercato della Fiorentina: dopo un importante stagione il giocatore è riuscito a conquistarsi anche la nazionale albanese. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni.



NON SOLO BAJRAMI – La Fiorentina, contando anche dei buoni rapporti con i “cugini”, avrebbe espresso interesse anche per un altro profilo della rosa azzurra. La dirigenza gigliata avrebbe chiesto informazioni anche per il terzino Fabiano Parisi, individuato come sostituto ideale di Cristiano Biraghi sulla fascia sinistra.