La vittoria ottenuta sul campo del Parma avvicina sempre più il Milan all’obiettivo Champions League. La partecipazione alla massima competizione continentale è un passaggio fondamentale per il nuovo corso rossonero, sia in termini economici che sportivi. Le eventuali entrate verranno investite in sede di calciomercato, il club di via Aldo Rossi vuole intervenire in profondità sulla rosa per renderla sempre più competitiva anche in ottica scudetto.



ASSE CON IL REAL - Nell’agenda di Frederic Massara e Paolo Maldini è in programma un nuovo confronto per il Real Madrid. L’argomento principale sarà il futuro di Brahim Diaz, che il Milan sarebbe ben contento di confermare ma a condizioni favorevoli e attende di capire quelle che sono le intenzioni dei Blancos sul giocatore. Dalla Spagna sono circolate voci su interesse del Diavolo per Isco. Il campione spagnolo è in rotta con Zinedine Zidane e potrebbe diventare una ghiotta opportunità ma, al momento, non risulta essere un obiettivo rossonero.



SOGNO VAZQUEZ - Ha lasciato la sua firma sul Classico, con un assist perfetto che Karim Benzema ha trasformato in oro con un sublime colpo di tacco. Lucas Vazquez è un giocatore importante sul quale il Milan sta facendo dei tentativi, anche se la strada è piena di ostacoli. In questo caso Frederic Massara e Paolo Maldini sono spettatori interessati, la priorità del 30enne spagnolo resta il rinnovo con il Real. Ma se dovessero aprirsi degli spiragli, gli uomini mercato rossoneri non si farebbero trovare impreparati.