Arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto dall’Hertha Berlino durante l’ultima sessione di mercato invernale per sostituire Dusan Vlahovic, nonostante un ottimo impatto iniziale, il rapporto tra Piatek e la Fiorentina non è ma sbocciato. La Fiorentina, dopo la stagione decisamente positiva appena conclusa sotto la guida di Vincenzo Italiano, adesso vuole compiere un ulteriore step in avanti in vista del prossimo anno. Gli addii di Torreira e di Odriozola non hanno diminuito le ambizioni che, come facilmente preventivabile, sono altissime in casa viola. La volontà del club è quella di stabilizzarsi ai vertici del massimo campionato italiano, e in questo senso risulta fondamentale l’imminente finestra di calciomercato estivo.



Con l’unica conferma di Arthur Cabral, arrivato anche lui a gennaio per una cifra attorno ai 15 milioni, la Fiorentina si è messa subito alla ricerca di un profilo adatto al gioco di Italiano, di fatto scartando l’idea di esercitare l’opzione per riscatto di Piatek: entro il 30 giugno i viola, versando 15 milioni ai tedeschi, avrebbero potuto assicurarsi il cartellino del polacco. Domani 1 luglio 2022 scade il termine per il riscatto, allo stesso tempo entro il fine settimana Luka Jovic è atteso a Firenze per mettere nero su bianco il suo trasferimento in prestito dal Real Madrid. Se fino a qualche settimana fa si vociferava di una trattativa in atto tra Fiorentina ed Hertha per abbassare il prezzo del giocatore, adesso la situazione è chiara: Krzysztof Piątek non sarà più un giocatore viola.