Parma, ore 12,20: si gioca. Parma, ore 12,25: non si gioca. Parma, ore 13,10. Si gioca. Parma, ore 13,45: via!e che cosa sia successo in quella lunga attesa. Notizie, zero, sullo schermo di Dazn un pallone immobile a centrocampo (“immagine concessa dalla Federazione”!). Prima ci avevano informato che l’arbitro Pairetto era stato fermato da una telefonata mentre si apprestava ad andare in campo:Va beh,Ma i calciatori che c’entrano, loro possono.(sproporzionata al rischio, vabbè, ma che c’entra). La partita senza pubblico è come un pesce bollito senza maionese, come una messa senza fedeli dove il prete parla ai banchi di legno. Meglio di niente, certo, ma certamente peggio di prima.Per loro, i giocatori in campo, sembra invece che non sia cambiato niente. Ma loro che c’entrano. Giocano, protestano, esultano, simulano, le danno e le prendono come prima. Oddio, credo che neanche a loro piaccia esibirsi senza pubblico, come se Robbie Williams tenesse un concerto nel Sahara. Ma sotto sotto, qualche problemino lo accusano se è vero che il fattore campo ha vacillato e che le squadre di coda hanno trovato la forza di superare quelle più in alto. Va beh, c’è di peggio.: niente chiese, cinema, teatri, discoteche, Niente briscole né giornali al bar (Montichiari di Brescia), niente slanci d’affetto. Coronare un sogno – come si usa dire - non si può, perché anche i matrimoni sono sospesi e poi quel verbo meglio evitarlo. Meglio anche non morire per via dello stop ai funerali.E allora?Se le perplessità del governo, ancorché tardive, fossero giustificate? Alla fine della prima giornata del calcio antivirus, la domanda sorge spontanea: