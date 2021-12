Paolo Negro è il nuovo allenatore del Siena. L’ex difensore della Lazio è stato ufficializzato in giornata: “La Società Acn Siena 1904 srl comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al signor Paolo Negro, il quale avrà come vice allenatore il signor Franco Paleari. Entrambi i neo tecnici bianconeri condurranno la doppia seduta di oggi al Centro sportivo “Bertoni” in vista della gara di domenica 19 dicembre 2021 contro il Cesena”. Dopo Gilardino e Maddaloni, tocca a Negro.