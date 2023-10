Gylfi Sigurdsson torna al gol, due anni dopo. Il centrocampista classe 1989 ha realizzato il rigore del vantaggio per 1-0 nel match della sua nazionale, l'Islanda, a Reykjavík contro il Liechtenstein, tornando a inserire il proprio nome nel tabellino dopo 700 giorni: i padroni di casa sono ormai fuori dalla qualificazione ai prossimi Europei in Germania, ma hanno potuto festeggiare il rientro del loro numero 10 e forse giocatore più rappresentativo di sempre, che ha vissuto un vero e proprio inferno sulla propria pelle, nelle ultime stagioni.



LE ACCUSE DI PEDOFILIA E L'ARRESTO - Arrestato dopo le accuse di pedofilia e poi completamente assolto per mancanza di prove, Sigurdsson ha nel frattempo lasciato l'Everton, che ha rescisso il contratto con il 34enne, e ha firmato per i danesi del Lyngby, dove gioca assieme ad Andri Gudjohnsen, figlio del connazionale ed amico Eidur, ex Chelsea, l'altra eminenza grigia del calcio islandese.



L'ABBRACCIO DEI COMPAGNI - Probabile che il tempo lontano dal campo e quanto patito abbiano messo fine per sempre alla carriera ad altissimi livelli dell'ex Tottenham e Swansea, ma la rete di questa sera è stata una liberazione: testimonianza, il forte abbraccio di tutti i compagni di squadra, che gli sono sempre stati vicini.