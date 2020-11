Intervistato da Sky Sport, il portiere del Verona Marco Silvestri ha parlato così del collega Gianluigi Donnarumma: "Gigio è un portiere eccezionale, è un ’99 e la gente se lo dimentica. Ha una serenità quando va in campo e quando si allena, è molto piacevole allenarsi con lui. In campo sembra che giochi da 20 in Serie A. È forte in tutto".