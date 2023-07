Oggi diventerà pubblico il testamento di Silvio Berlusconi, letto ieri agli eredi. In collegamento e rappresentati da due avvocati presenti come testimoni: Luca Fossati per Marina e Pier Silvio; Cesare Rimini per Luigi, Barbara ed Eleonora. Al suo interno ci sarebbero anche indicazioni sul futuro del partito 'Forza Italia' e una lettera riservata alla compagna Marta Fascina.



"Non dirò nulla, né oggi, né domani, né mai", ha risposto ai giornalisti il notaio Arrigo Roveda, uscito dallo studio Rlcd di via Mario Pagano a Milano in scooter con in testa un casco dell'Inter.