Campo e mercato, ore di attività frenetica per il. Mentre la squadra di Pioli si prepara alla super sfida con la Juventus, Maldini e Massara sono al lavoro su più tavoli per regalare nuovi rinforzi.è il nome più caldo per la difesa:e a confermare le buone sensazioni arriva anche l'indizio social del suo barbiere, che posta uno scatto con la dicitura "L'ultimo taglio". Si lavora anche per ridurre le distanze con ilper il giovane talento, diventato obiettivo principale per il centrocampo. Ma la dirigenza rossonera guarda anche al futuro e tiene vivi i contatti per un'altra pista:- Il francese è un'occasione che il Milan non vuole farsi sfuggire facilmente. Nelle ultime ore, riportano i media transalpini,. La lista delle pretendenti si allunga di giorno in giorno, anche in Italia altre squadre hanno manifestato il proprio interesse, ma il Diavolo resta in pole per il reciproco gradimento, confermato dalle parole di Maldini e dello stesso giocatore, e per l'offerta presentata:, una proposta importante che può convincere il giocatore ad abbracciare il progetto rossonero. Simakan e Koné ora, Thauvin per il futuro: il Milan punta ad essere protagonista anche sul mercato.