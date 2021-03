Il neo difensore dell'RB Lipsa Mohamed Simakan, cercato anche dal Milan, ha parlato della scelta di sposare il progetto tedesco dalla prossima stagione: “Ho scelto questo club perché penso che sia la migliore scelta per la mia carriera. Qui posso crescere in maniera ottimale e non vedo l’ora che di giocare in Bundesliga, conoscere la città e i miei nuovi compagni di squadra. Oltre che tifosi. Ho parlato con alcuni calciatori del Lipsia mentre stavo decidendo cosa fare e tutti mi hanno detto cose positive sul club. Spero di integrarmi il più rapidamente possibile e fare la mia parte per raggiungere i grandi obiettivi di questo club”.