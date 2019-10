Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato a Radiolina: "Voglio arrivare in doppia cifra, spero di superare quota 14 gol, il mio record personale finora in Serie A. Io e Pavoletti in coppia? Vedremo più avanti quando tornerò, ora mi trovo bene con Joao Pedro, anche fuori dal campo. Futuro? Non voglio andare via, ho firmato per cinque anni: voglio sentirmi parte del gruppo e conoscere bene questa nuova realtà. Rapporto con Maran? E' stato fondamentale per il mio arrivo a Cagliari, mi ha voluto fortemente, è stato il primo a chiamarmi: è stata una scelta di cuore, sentirmi così voluto mi ha conquistato".