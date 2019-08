Bella lettera scritta da Giovanni Simeone dopo il trasferimento al Cagliari, per salutare la Fiorentina e i tifosi viola:



"Ciao Firenze.

È l’ora dei saluti. È l’ora dell’addio. Nel mio fare silenzioso, nel mio provare a non essere mai invasivo e mai di troppo, questa città l’ho sentita mia. L’ho apprezzata, visitata, scoperta e amata. A modo mio. E l’ho rispettata. Così come ho rispettato una maglia unica al mondo. Perché il ‘viola’ e la ‘viola’ segna la vita di tutti, ed ha segnato anche la mia di vita. Non ho ne rimorsi e ne rimpianti.

745 giorni, 5624 minuti, 22 gol dopo, svesto la ‘9’, e mi siedo idealmente in curva, perché da ora, e per sempre, sarò tifoso della Fiorentina. E lo sarò sempre a modo mio, in modo discreto ma intenso.

Siete e sarete per sempre una parte di me.

Grazie ACF Fiorentina Grazie Firenze.

A presto

Gio Simeone"