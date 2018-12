#Simeone chiede scusa ai tifosi della #Fiorentina: ‘Ho vissuto mesi difficili, quel gesto non era per loro. Ho avuto diversi problemi personali, la gente quando mi incontra mi saluta sempre con felicità’ [ @gia_brunetti ] pic.twitter.com/buGVGl38Ax — calciomercato.com (@cmdotcom) 16 dicembre 2018

ha portato in vantaggio lacontro l'grazie a un colpo di testa su un cross di Cristiano Biraghi. Dopo il gol - il secondo consecutivo dopo un'astinenza che durava da due mesi e mezzo - l'argentino ha mostrato il segno del silenzio con il dito indice davanti alla bocca verso la Curva che lo aveva fischiato in precedenza dopo un errore in fase offensiva. Pezzella e Mirallas sono corsi ad abbracciarlo, redarguendolo per il gesto.