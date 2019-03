Ai microfoni di Sky Sport parla l'ex presidente dell'associazione croata calciatore ed ex difensore di Inter e Milan, Dario Simic in merito alla possibilità di vedere Modric in Italiae al momento dei due croati interisti in Italia:" In futuro mi piacerebbe vedere Modric in Italia, chissà al Milan. Perisic e Brozovic? Sono due grandi calciatori ed è importante che stiano bene con i compagni. So che Ivan voleva la Premier, ma è già in una grande squadra.