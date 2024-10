Simone Inzaghi e le voci dalla Premier League: il suo ciclo all'Inter è finito

Simone Inzaghi ha saputo portare al top del loro rendimento giocatori come Dimarco, Bastoni e Barella, esaltare il talento di Calhanoglu, Lautaro Martinez e Barella e rivitalizzare Acerbi e Mkhitaryan. Ma tutto non è eterno e il calcio di oggi ci insegna come gli stimoli stiano la componente più importante per alimentare le ambizioni e raggiungere i traguardi, soprattutto quando hai già vinto. E, così come per i giocatori, anche per un allenatore del suo calibro la tentazione di rimettersi in gioco in un contesto diverso e magari provare a farlo all'estero, in un campionato altamente competitivo, potrebbe essere il fattore determinante per un certo tipo di scelta. I rumors sul Liverpool dei mesi scorsi, quelli sul Manchester United degli ultimi giorni iniziano ad essere l'indicatore che anche fuori dalla Serie A qualcuno si è accorto di Inzaghi. A questo punto, la domanda calza a pennello: il ciclo dell'Inter e quello di Simone Inzaghi volgono al termine? La risposta spetterebbe d'ufficio ai diretti interessati, ma per una volta noi proviamo a portarci avanti. E la risposta potrebbe essere affermativa.