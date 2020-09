, molto diverse tra di loro ma ugualmente e straordinariamente importanti. Con un sapore di rivincita,, quello che ha accompagnato l'estate in tono minore (sul mercato) della Lazio - dalla beffa David Silva a trattative chiuse ma ufficializzate con enorme lentezza - e quello che accompagna il tecnico del Benevento, alla terza esperienza in Serie A dopo le delusioni con Milan e Bologna.che, al netto di una rosa ancora incompleta e accorciata ulteriormente da qualche defezione, ha vinto con autorevolezza a Cagliari.e in attesa della chiamata di una big per compiere il definitivo salto di qualità. Per ora, la sua "grande" si chiama Lazio, che nella passata stagione è arrivata ad essere persino una pretendente per lo scudetto prima del crollo post-lockdown ma che non ha comunque conquistato una qualificazione alla Champions League attesa da 13 anni.La prima sfortunata avventura alla guida del Milan, giunta troppo presto e con una società alle spalle ben lontana da quella con cui aveva conquistato tutto da giocatore; male anche a Bologna dopo le ottime cose a Venezia, con un feeling mai scattato e uno stile di gioco poco convincente. "", ha voluto puntualizzare Superpippo dopo il clamoroso 3-2 alla Samp (un inedito nella sua carriera da allenatore). E, con un presidente ambizioso come Vigorito - capace di costruirgli una corazzata nell'ultimo campionato di B -. E la rimonta di Marassi è stato un manifesto di questa inversione di tendenza, di una mentalità da grande, che ti può portare lontano. Una prestazione che, unita alla gioia di Simone per i suoi primi tre punti stagionali, ha strappato pure qualche lacrima di felicità a casa Inzaghi, soprattutto a. Volevo salutarlo". Voglia di confermarsi da una parte, di stupire e di affermarsi dall'altra: un sabato da ricordare, una giornata da incorniciare.